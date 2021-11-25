Sony今(25)日宣布Xperia PRO-I正式在台推出，為全球首款搭載1.0型(1吋)感光元件具備相位偵測自動對焦(PDAF)的真相機手機，Xperia PRO-I 主鏡頭為24mm ZEISS Tessar光學鏡頭，可變F2.0/F4.0雙光圈設計，帶來自然光學景深的專業級影像。Xperia PRO-I將自今日下午啟動預購，今日也公布售價，單機價4萬8880元。

Sony台灣總經理林志遠表示，Sony透過不斷研發先進的科技，持續創造Xperia手機的獨特性。除以Xperia 1、5、10三個系列滿足多樣的市場需求，更突破以往推出前所未有的嶄新定位產品Xperia PRO-I，結合極致卓越的影像品質，與消費者喜愛的4K HDR OLED螢幕、電競級手遊功能、5G連線能力，真相機手機Xperia PRO-I不僅將重新定義手機影像的標準，讓影像創作者釋放無限的潛能，更為手機與相機市場開啟新頁。

Xperia PRO-I為全球首款搭載1.0型(1吋)Exmor RS感光元件具備相位偵測自動對焦(PDAF)的真相機手機，持續高速、高精準地對焦計算與拍攝，搭配先進的處理能力提供超越想像的運算速度，呈現更高的影像品質。

Xperia PRO-I擁有源自於RX100 VII相機的感光元件優化而來的1.0型(1吋)Exmor RS感光元件，提供達2.4μm像素間距，高感光量在低光源下也能拍攝出低噪點的照片，並呈現自然的光學景深。Xperia PRO-I同時支援相位偵測自動對焦(PDAF)，擁有315個平面相位式自動對焦偵測點，涵蓋90%觀景視窗，可以精準快速捕捉動態物體，加上HDR功能，不論低光源逆光反差環境，照片依舊能夠展現清晰細節。

處理器上，Xperia PRO-I採用高通Snapdragon 888 5G處理器，支援5G高速傳輸與Wi-Fi 6無線網路技術，另外，搭載4500mAh超大容量電池，支援30W PD快速充電。

Xperia PRO-I搭載6.5吋4K HDR OLED 120Hz更新率螢幕，採用BRAVIA專業等級色彩重現技術、支援超廣色域。同時包含Dolby Atmos杜比全景聲、360 Reality Audio、360空間模擬音效，擁有劇院級前置立體聲雙喇叭與3.5mm耳機孔，同時支援Hi-res高解析音樂、LDAC無線技術、DSEE Ultimate數位音質還原技術。