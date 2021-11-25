受惠於美國、中國和歐洲對高檔白蘭地和XO強勁需求的推動，法國酒商人頭馬君度(Remy Cointreau)公布本財年上半營業利益按年成長104.5%，優於預期的表現，並且上調了全財年的獲利預期。

知名的人頭馬白蘭地和君度甜酒製造商表示，預計2021/22財年的營業利益成長為「非常強勁」，該公司此前的財測目標為「強勁」成長。

而受到上半財年(4~9月)業績推動，以及對烈酒市場的信心，人頭馬君度重申了全財年銷售將出現強勁的本業成長。

在截至9月30日的上半財年裡，集團營業利益來到2.129億歐元(約2.38億美元)，年增104.5%。此一業績優於公司編制的22位分析師預測共識，他們估計的營業利益為1.68億歐元。

人頭馬白蘭地部門的營業利益占集團整體9成，上半財年總計為1.88億歐元，年增101.9%。

該白蘭地製造商強勁業績，顯示疫情管制結束後，全球酒館和餐廳的強勁彈升需求，以及民眾在家飲酒的持續消費需要。(飲酒過量 有礙健康)