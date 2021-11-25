在進入年底的節慶假期之際，歐洲各地的新冠病毒新增病例持續激增，美國的確診數也在升高，而在亞洲，南韓的疫情正急速反彈，世界衛生組織（WHO）向大眾疾呼，無論是否已經完整接種疫苗，都應採取戴口罩和保持距離等減緩疫情傳播的措施。

世衛組織總幹事譚德塞周三在記者會上表示，一些國家和社區陷入一種「錯誤的安全感」，認為這場大流行病已經結束，已經接種疫苗的人就不會遭到新冠病毒感染。

譚德塞表示，新冠疫苗可以「挽救生命」並降低染疫重症和死亡風險，但隨著社交活動回復到疫前狀態，已經接種疫苗的人仍可能感染和傳播病毒。

他表示：「即使你已經接種疫苗，也要繼續採取預防措施，以避免自己遭到感染，並避免感染其他可能因此死亡的人，這意味著請戴好口罩、保持距離、避開人群，並盡可能與他人在室外會面，或選在通風良好的室內空間」。

近來全球疫情似乎又出現惡化跡象，根據世衛組織最新的每周流行病學更新，在截至11月21日的一周之內，歐洲的新增感染病例數超過240萬，較前一周增加11%，並占全球新增病例總數約67%。

世衛組織的公衛緊急計畫部門執行主任Mike Ryan表示，各國政府取消公衛措施正在助長歐洲當前的疫情。

雖然現在全球通報的新增病例大部分來自歐洲，但譚德塞表示，目前還沒有任何國家或地區已經脫離險境。

根據約翰霍普金斯大學統計的數據，美國的新增病例也在增加，平均每日新增病例超過95000例，平均每天逾1100人染疫死亡。此外，根據美國衛服部截至周三的7日平均數據，目前美國有超過51000人因感染新冠病毒住院，較前一周增加7%。

南韓周三公布單日新增確診數達4115例，再創新高記錄，周四公布的新增確診數雖然回落到4000例以下，但染疫重症和死亡人數雙雙創下新高。

世衛組織新冠技術小組負責人Maria Van Kerkhove表示，擴大疫苖覆蓋、戴口罩、保持距離並改善室內通風可以降低病毒傳播，不需要在進入節慶假期之前採取封鎖措施。

不過，荷蘭已在上周六進入部分封鎖，奧地利則在周一啟動第四次的全面封鎖，並將在明年2月1日實施全國性的強制接種疫苖規定。

德國也正在考慮是否重啟封鎖，因該國7日平均新增病例數在周二突破53100人，較前一周增加29%，並再創疫情爆發來的新高記錄。

白宮周一表示，隨著疫苗接種率持續升高，以及新的治療方法即將到位，拜登政府無意實施封鎖措施。