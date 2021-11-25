旅日台灣好手陽岱鋼25日傳出離開效力5年的讀賣巨人隊，成為自由球員，經紀公司回應，巨人球團確實有開出合約希望他續留，但陽岱鋼思考後決定離開，至於他明年動向等確定後會再向大家說明。

今年是陽岱鋼與巨人5年合約最後一年，不過他本季多半時間都待在二軍，一軍僅出賽7場是生涯最少，7打數1安打另有1得分，二軍則是出賽56場，打擊率2成38，另有6轟、22分打點。

球季結束後陽岱鋼的下一步外界都在看，13日多家日媒報導巨人與陽岱鋼續約，但當時陽岱鋼的經紀公司對於續約一事僅回應「沒有任何評論跟回應」，今天則傳出陽岱鋼婉拒巨人續留，球團給予尊重給予自由契約，他成為自由球員。

對此陽岱鋼經紀人張家銘代為回應，他表示，「巨人球團確實開出合約希望岱鋼續留，但岱鋼在思考過後決定離開，很謝謝過去5年球團的照顧及球迷的支持，岱鋼明年動向有確定後會再和大家說明。」