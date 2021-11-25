內政部長徐國勇提出超商店員配發辣椒水自保，相關議題引發熱議，對此有資深員警表示，辣椒水、防狼噴霧均非管制物品，民眾均可合法持有，若大量配予店員防身，遇到狀況拿出來不一定要噴，也會有相當的嚇阻作用，或許也是可行之法。

基層員警表示，相關的防身噴劑屬合法物品，遇到壞人或突發緊急狀況，拿辣椒水朝對方面部噴灑，會讓眼睛會產生高度的灼熱、嗆辣感，讓人無法睜眼，淚流不止，效用約持續一小時，噴的多甚至有呼吸困難、不斷咳嗽等反應，讓不法之徒失去攻擊能力，受害者得以趁機逃跑，此外，辣椒水在緊急時刻使用，通常噴一次就見效，不至於有防衛過當的問題。

員警認為超商統一配發給店員，遇到狀況時拿出來，就算不噴，對滋事民眾可能也會有嚇阻作用，警方認為，辣椒水使用時機很重要，它是防衛性武器，若是被拿來犯案、主動侵犯他人，肯定吃上傷害罪等官司。

日前汐止發生汽車與機車發生行車糾紛，汽車駕駛攔車並持木棒揮舞逞凶，不料卻反遭「辣椒水」噴整臉，當場失去戰鬥能力，成功避免街頭暴力事件的發生，也引起網友熱議，不少人大讚辣椒水比球棒還好用。

不少超商店員也樂觀其成，1名在西門町鬧區的林姓店員就說，如果統一配發他很贊成，因為感覺比較有保障，最好公司能給予SOP，告訴他們使用時機，這樣大家就不至於亂噴一通，會在適當、危急的狀況做使用。