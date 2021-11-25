台中二選區立委補選戰況激烈，為了力挺民進黨參選人林靜儀，綠營全國黨部多名主委下午到林靜儀總部相挺，彰化縣黨部主委邱建富說，目前已通過透過電話催票、網路圖卡等方式，盼為林靜儀多催一些票，因這場選戰對於2022年底選舉是關鍵的一役。

多名民進黨地方黨部主委齊聚林靜儀總部，高喊「團結齊力，迎回正義」口號，表態力挺林靜儀。邱建富說，全國主委聯誼會有超過20個縣市與勞工黨部，開會通過全力相挺林靜儀，除了針對選民與第二選區有親友者全力用電話催票，也用網路圖卡方式透過空戰出一份心力。

邱建富說，未來在動員或各項造勢活動，全國各縣市黨部主委也會全力相挺，大家團結一致，要支持林靜儀贏得勝利，因這場補選是未來公投、2022地方選舉關鍵重要的一役。

苗栗縣黨部主委李貴富則說，大家要團結把林靜儀送進立法院，這場選戰「不是宗教的戰爭，是人民的戰爭」。

對於黨內前輩相挺，林靜儀說，展現民進黨是團結一致打這場選舉，包括地方議員、全國黨部主委都在這段時間相挺，她很感謝。