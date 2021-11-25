紅豆食府千金蔡依珊外型甜美、個性開朗，2006年與連勝文結婚，生下兩子，但42歲的她保養得宜，外型完全不像兩個孩子的媽，近日她更罕見在社群網站上脫了，分享自己坐在泳池邊的照片，她拍下自己的一雙白皙修長美腿，引來網友讚人美、皮膚又嫩，讓人相當羨慕。

3年前蔡依珊接受《嬰兒與母親》雜誌專訪，談到人生與美食的關係，她透露自己從學生時期起就親力親為學習下廚，如今廚藝還算不錯，所謂「想抓住男人心先征服他的胃」，老公連勝文和兩個兒子都很喜歡她煮的食物，但也遇過太困難的考驗，回憶有次挑戰做熱狗麵包，她事前自己去採買原料和市售的熱狗，沒想到兩個孩子不捧場，還打趣說：「還是外面賣的熱狗比較好吃」，讓蔡依珊哭笑不得。

蔡依珊秀美腿。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

今年5月因新冠肺炎本土疫情爆發，疫苗量少一針難求，7月蔡依珊開腔，坦言收到許多好友關心問：「打疫苗了沒？」她回：「還沒」，令友人相當驚訝，蔡依珊說：「是的，我還沒打疫苗，但我預約了」，並強調：「在這個前所未有的難關面前，更需要彼此扶助並繼續走下去的力量，希望我們未來能對所有的人都能多些理解及體諒，不管這些人是否曾經站在你我的對立面」，呼籲大家預約到就快去施打，並附上預約登記的網址，引來網友敬佩她明明有機會先打，卻選擇依序排隊，「真的很不容易！」

近日，蔡依珊難得分享自己在泳池邊的照片，有感而發說：「並不是能摸到天空，你才伸出雙手，不會游泳其實不代表你不能喜歡海，越過山丘後，才知道征服後的孤單」，而照片中可見她坐在泳池旁泡水，42歲的她仍擁有一雙筆直又膚色白淨美腿，網友回應：「辣，Hot」、「美美、嫩、愛」、「超喜歡妳~美貌兼具智慧」。

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