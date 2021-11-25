根據CRIF中華徵信所最新出版的「2021年版台灣大型集團企業研究」結果顯示，由百大集團總體營運面向看，除營收總額僅較2019年微幅衰退0.01％之外，呈現「五走高二走低」的特點。「五走高」分別是資產總額走高、稅後純益總額走高，純益率走高、資產報酬率及淨值報酬率走高。「二走低」則分別是集團虧損個數走低及集團負債比率走低。均為正向發展的趨勢。

觀察2020年百大集團不僅資產總額創下119兆8616億元的歷史新高，較2019年的110兆5483億元增加9兆3133億元，更值得注意的是，由2018年的美中貿易戰以來，百大集團的資產成長率由2018年的5.57％，2019年6.36％，成長至2020年的8.42％，資產成長率已連續三年走高，顯示在美中貿易戰的干擾和疫情的侵襲下，受惠於美國與中國大陸「去中化」及「去美化」的經濟戰略，促使台灣在全球供應鏈角色的黏著度更為鮮明，2020年更因疫情造成全球供應鏈擔心的斷鏈危機，而台灣疫情控制得當帶來的轉單和長單效應，因而帶動百大集團的投資擴張行動。

2020年百大集團資產成長所帶來的最大效應，就是帶動了百大集團的獲利創新高及成長。在連續兩年稅後純益總額衰退後，不僅稅後純益總額轉為正成長，且稅後純益總額高達2兆176億元，首度突破2兆元大關，創下歷史獲利新高，較2019年的1兆6246億元大幅成長24.19％，也為2015年以來稅後純益總額最大漲幅。

百大集團營收總額持平但獲利大幅成長，正呼應百大集團在產業升級、技術創新及轉型的成效逐漸顯現。CRIF中華徵信所認為從百大集團近三年的研發費用總額成長為佐證。2018年百大集團的總體研發費用為5308.31億元，2019年成長7.9％至5727.86億元，2020年研發費用再成長9.57％來到6275.74億元；百大集團研發費比則由1.76％、1.90％成長至2.09％，足以印證持續擴增研發費用的確是產業升級、創新、轉型的關鍵因素。

也由於稅後純益創新高，使得平均純益率、平均淨值報酬率、平均產報酬率也連袂走高，分別為11.56％、8.71％及3.3％，高於2019年的10.16％、6.77％及2.38％。尤其是平均純益率連續五年維持在10％以上的水準，顯示百大集團不追求營收成長但維持獲利品質的策略。也因此2020年百大集團的虧損個數，也由2019年的10個集團下降到6個集團。