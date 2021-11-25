25日韓國央行(BOK)如預期升息一碼，但韓股卻收跌，KOSPI收2980.27點，跌14.02點或0.47%。同時，韓元走貶，公債殖利率也下降。

正如外界預估一樣，韓國央行在25日再度調升利率一碼。為了打擊通膨以及居高不下的家庭債務，韓國已經在短短3個月內升息兩次，從歷史新低0.5%增至現在的1%。

升息消息傳出後，科技類股幾乎綠油油一片，三星電子跌1.47%，SK海力士跌1.67%。但網路雙雄Naver卻漲0.51%，Kakao更是漲了2.81%。外資賣超945億韓元，但散戶卻買入2023億韓元。

繼24日全韓國單日創新染疫數最多後，25日首爾也傳出，新增1760新冠病例，這是從2020年新冠病毒爆發後，韓國首都第一次有這麼多人，同時在一天內被檢出確診。

美元兌韓元在1190.2附近的價位，韓元貶3.7元。

韓國3年期公債殖利率跌8個基本點，來到1.933%。而5年期的也跌6.9個基本點，來到2.168%。