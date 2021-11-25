資訊月暨臺灣教育科技展登場，台北電腦公會理事長彭双浪致詞時表示，我國「六大核心戰略產業」中「結合5G帶動數位轉型」是政府既定的施政重點。今年資訊月以「5G領航 改變世界」為主題，除了5G科普教育與產業趨勢，更呈現政府積極協助產業導入5G創新應用，建設台灣成為永續智慧島的努力。

資通訊產業正與其它行業深度融合，以5G串聯AIoT，帶動各種創新應用場景，從遠距醫療、智慧巡檢、智慧球場、沉浸式娛樂到智慧駕駛。而新冠疫情加快了這波社會數位轉型的速度，包括遠距教學、居家辦公、甚至目前備受矚目的元宇宙等。

台灣在資通訊產業的成就，最關鍵的其實是多年累積的人才資本。產業界每年都透過資訊月的資訊傑出人才獎，表達我們對國內傑出科技精英的敬意。今天很榮幸邀請到副總統賴清德為11 位來自不同領域的傑出獲獎者頒獎。 人才從來都是國家社會繁榮的關鍵，新的時代需要新型人才，面對智慧應用時代，為提升台灣未來國際競爭力，我知道政府正積極推動雙語教育及跨域教育，加速落實台灣成為「世界級智慧島、國際間好夥伴」的願景。

公會針對一線教師的調查顯示，目前非常需要合適的數位學習工具及教材，能夠有效提升雙語教學的能力。經濟部及教育部多年來在數位內容產業發展上，已具備相當豐沛的能量，這次同期展出的臺灣教育科技展，今年就是產官學攜手，鎖定「新常態教育」、「雙語國家」兩大主軸，透過線上、線下高峰論壇，公私協力，呈現數位科技如何助力多元學習，為2030雙語國家目標大步前行。