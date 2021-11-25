中保科技集團(9917)旗下的中保物流創新多角化經營，25日宣布，完成衛福部評鑑取得藥品GMP、GDP認證及醫療器材GMP認證，正式跨入醫藥物流領域。

中保物流2020年營收突破10億元，董事長郭家名表示，在業務量能擴充之下，年度營收估計可成長1成左右。

中保物流近年來多角化經營，朝全方位物流服務發展，郭家名表示，除了提供大宗貨品運輸配送、倉儲、加工、海空運等多項服務，在邁入醫藥物流領域後，將扮演台灣醫療供應鏈中運銷配送「最後一哩路」的關鍵角色。 郭家名強調，由於藥品與醫材具有高度專業與特殊性，為了取得衛福部認證，在軟硬體設備上做了不少努力，以硬體設備來說，中保物流在桃園平鎮量身打造了2600坪倉儲空間，擁有9座進出貨碼頭，一樓倉儲區有7層重型料架，2～5層為藥品倉，6～7層為醫療器材倉，可容納約6000個棧板貨品，二樓還有藥品、醫材加工區等，全區採24小時溫濕度控制，以溫控儀表板紀錄溫濕度變化，保持在攝氏25度以下。這些溫控設備每年都必須經過SGS校正驗證合格，以確保最佳的儲存狀態。

中保物流目前已獲得大型德國藥商支持，進行藥品的倉儲與運輸，由於該客戶在全台專用單項藥品市占率超過三成，中保物料預期，未來可爭取更多需要醫藥物流的藥廠客戶加入。

郭家名指出，目前中保物流的醫藥運輸車隊約有50～60台車輛在執行業務，各式車型大小皆有，全車備有GPS定位系統可即時確認車輛狀況，溫控系統監測紀錄，以確保貨品在運送途中沒有失溫狀況發生，而司機在配送時也須落實對點交貨，依訂單如期將藥品與醫材配送到全台醫療院所。