大陸一名女子有便祕困擾，先前在朋友的介紹下，服用一款日產的便祕藥，起初效果相當不錯，但1個月後藥效開始打折扣，因此她自行添加劑量，甚至曾一天吞100顆，但都難以解決便秘問題，嚇得她趕緊至醫院檢查，發現她的結腸已失去正常功能。

根據《澎湃新聞》報導，27歲陳夢（化名）在澳洲留學，有便秘問題的她在朋友介紹下，服用一款日產的便秘藥「小粉丸」，最初她都按照推薦劑量每天服1粒，效果相當不錯，豈料吃了1個月後，藥效開始大打折扣，她便自行加強劑量，短短半年的時間，她每天服用量多達100粒。

儘管服用如此多的劑量，但陳夢的便秘問題仍未解決，受便秘與腹脹所苦，也讓她變得越來越焦慮，甚至不敢吃東西，體重掉到37公斤，這也使她無法繼續求學，在當地多方求治未果後，只能中斷學業返回大陸醫治，到上海市第十人民醫院結直腸病專科、腸道微生態診療中心就診。

直腸病專科醫師李寧醫生替陳夢進行檢查，發現她除了貧血、低蛋白血症等問題，腸道還有嚴重的器質性病變，因為她長期服用刺激性瀉藥，使腸道神經和平滑肌已失去正常生理功能，結腸就像是一個鬆垮的熱水袋，沒有彈性，裡面還累積3公斤多的糞便。

李寧醫生提到，這款藥品「小粉丸」成分裡有瀉藥中常見的「比沙可啶」，主要是靠刺激腸壁神經，引起腸道蠕動，使人產生便意，醫師對此提醒，便秘患者的腸子就像耕田的瘦牛，長時間服用藥物，就像是不停鞭打它們，迫使它們工作，但到最後腸子體力不支就會停止運作，進而出現腸梗阻、巨結腸症等嚴重的問題。

李寧醫生團隊最終採取菌群移植，並補充腸內腸外營養，幫助陳夢重建腸道健康生態，如今她腸道問題已獲改善，能夠正常排便，體重上升至45公斤。李寧醫生提醒，近年來慢性便秘及相關併發症的發生率呈上升趨勢，若患者偶爾出現排便不順問題，在醫生或藥師指導下可服用藥物解決，但若頻繁出現長時間便秘狀況，還是要尋求醫師幫助。