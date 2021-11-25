交通部長王國材日前提到「環島高鐵不是夢」，更點出宜蘭站、屏東站址要預留延伸空間，日前他接受友台節目專訪時，再度提起環島高鐵構想，比起高速公路，花東路廊更應思考公共運輸，並預測若環島高鐵計畫成形，全台會有20個車站。

王國材接受友台專訪時重申，高鐵站址選擇若沒有後續延伸的可能性，彈性會打折，未來若環島高鐵成型，大約會有20個站，加上台鐵240個站，高鐵可作為主幹線，再透過台鐵站做地區接駁。

目前高鐵有南港、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營等12個站，若再加上宜蘭站、屏東六塊厝站，以及行政院長蘇貞昌力挺的潮州站，檯面上共有15站，不過王國材並未說明，另外5站會設在哪些地方。

王國材認為，高鐵應用公共運輸角度來看，比起高速公路，有限的花東路廊更應以公共運輸為優先的思維來看待。

至於基隆捷運議題，王國材指出，基隆人爭取捷運已20年，前總統馬英九任內，該議題一直在他的政策中，卻沒有實現。王透露，總統蔡英文上任後推動前瞻計畫，與前交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌視察後，決定「在她任內一定要做」。