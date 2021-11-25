花蓮慈濟醫院長期推廣醫學教育與現代科技結合，以3D模擬平台為輔助，完成術前模擬和術中進行，幫助今年4月2日台鐵太魯閣號出軌事件中一名嚴重骨盆骨的傷者順利重建骨盆，今也與生技公司簽署合作簽約板，期許未來能持續替傷病患開闢一條更安全的骨骼重建之路。

花蓮慈濟醫院與台灣骨王生技股份有限公司產學合作，以3D模擬平台為輔助，提供醫學生及醫師完成術前模擬和術中進行。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

慈濟醫院骨科部暨教學部副主任葉光庭代表和台灣骨王生技股份有限公司合作的「以病患為中心的骨盆安全重建之路：使用3D模擬輔助手術復位固定」計畫，獲今年國家新創獎「臨床新創獎」肯定。

花蓮慈濟醫院與台灣骨王生技股份有限公司共同舉辦「科技產業於醫學教育訓練之創新與臨床應用發表會」，林欣榮院長（左二）、陳宗鷹副院長（右二）與骨王生技公司執行長王民良（右三）代表簽下象徵合作的簽約板，期許未來為傷病患開闢一條更安全的骨骼重建之路。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

雙方也在今天共同舉辦「科技產業於醫學教育訓練之創新與臨床應用發表會」，以骨王通過食品藥物管理署查驗登記之「OOOPDS - 3D醫療影像處理手術規劃軟體」為基礎，支持慈院「以病患為中心的骨盆安全重建之路：使用3D模擬輔助手術復位固定」計畫，未來透過骨折重建模擬軟體及雲端傳遞功能，進行術前精密規畫，再進行複雜骨折手術，並共同簽下象徵合作的簽約板。

葉光庭指出，骨盆骨折手術時間長，一般難以在大體老師身上模擬真實撞擊的骨盆骨折粉碎情形，藉由和骨王的計畫合作，讓學員能夠在實際進行大體操作前，進行術前軟體模擬，不僅能使學生更快速學習和熟悉複雜手術，也能有效減少手術時間、患者出血量，以降低手術風險

葉光庭說，這次與骨王的合作結果已實際應用在臨床上，成功幫助台鐵太魯閣號出軌事件中一名嚴重骨盆骨的傷者，順利重建骨盆，並在醫院獲得良好治療，最後康復出院，還有一名8月份車禍事故中的傷者目前也已完成手術，正持續復健復原。

慈濟醫院林欣榮表示，花蓮慈院與慈濟大學醫學院有無語良師的奉獻，但並非所有醫療院所都有足夠的手術模擬資源提供醫師和醫學生，有了這個多點觸控解剖軟體平台，大體老師的大愛結合高科技應用，能精準計算與模擬每個手術步驟及過程所需注意的細節，未來不只骨科患者，將有更多不同科別的醫師與病人受益。

骨王生技公司執行長王民良說，此多點觸控解剖軟體平台包含解剖和病理等功能，不僅能真實呈現呼吸道系統、淋巴系統、心血管、泌尿或神經系統等硬組織及軟組織，還結合國考題題庫，讓學生能夠完整學習並實施測驗，經過反覆的操作應用，不斷訓練，達到精熟的效果。

最後他也提及自己20多年前研發醫療相關產品，主要源自一名手術患者在術後對醫護一句飽含真心的「謝謝」，這聲感謝，讓他決心透過所學的專業，盡力減少病患的苦。