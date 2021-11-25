被記者問治安、物價、疫苗問題 林靜儀反嗆：我覺得你是在發表意見｜中時新聞網

台中市立委補選民進黨參選人林靜儀今日（25）出席沙鹿社區活動，一名記者提問「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林不僅立刻打斷他，還反問對方「你是在問問題，還是發表意見」，讓現場相當尷尬。消息一出引發熱議，有網友表示「果然是女版陳柏惟」。

《中國時報》今日報導指出，有記者向林靜儀提問，「近來全國治安問題、物價上漲、疫苗及萊豬問題」，林立刻開口打斷並質疑說「你是在問問題，還是發表意見」、「我覺得你不是在問問題，是在發表你的意見」。記者回說「是要問您的看法」，林又再次強調「我覺得你是在發表你的意見，不是在問問題」，現場氛圍相當尷尬。

此外，有記者提問近期媒體人頻頻爆料，會不會轉移焦點？林靜儀表示，「不會啊！很多地方選舉是很少被關注，地方了解這些是好事情」，並強調她在地方的行程都是跑好跑滿。另一記者問說「是不是國家機器動員？」林則回說「什麼叫國家機器，為什麼老是說國家機器動員」。

消息一出引發熱議，網友在《中時新聞網》相關連結下留言：「果然是女版陳柏惟」、「女版3Q」、「不演了？」「看到林靜儀就會想到范雲，說到范雲就會想到林靜儀」、「能想像滿朝都是這樣傲慢蠻橫的『大小姐們』在當政嗎？」「好謙卑的口氣喔」、「難怪之前辦公室沒接電話就說助理在大便」、「把自己當蔡英文了嗎？」