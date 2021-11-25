曾被稱「中國版ZARA」的大陸女裝品牌「拉夏貝爾」近日發佈關於被債權人申請破產清算的提示性公告，同時面對可能退市的風險，讓「拉夏貝爾被申請破產清算」話題突然衝上微博熱搜。同時觀察目前大陸A股市場上，除ST拉夏外，還有許多知名服裝品牌，包括美邦服飾、萬里馬等10家公司，今年前3季業績都出現虧損。

據《北京商報》報導，ST拉夏23日發佈公告，公司被債權人申請破產清算，在A股股票將面臨被終止上市的風險。該公告顯示，ST拉夏債權人嘉興誠欣制衣公司、海甯紅樹林服飾公司、浙江中大新佳貿易公司向烏魯木齊市新市區人民法院遞交了《破產申請書》。

據陸媒查閱「拉夏貝爾」《破產申請書》發現，三家債權人均表示，拉夏貝爾沒有按照各自調解書中確定的金額和日期付款，其中2家揭露債務金額，合計達到1219.65萬元（人民幣，下同）。

同時截至10月28日，因涉及較多訴訟案件，ST拉夏及下屬子公司共計144個銀行帳戶被凍結，凍結金額約為1.26億元；公司下屬17家子公司股權被凍結，涉及案件執行金額合計約6.73億元；公司累計未決訴訟案件涉案金額約為5.3億元。