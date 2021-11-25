2021年聯合國氣候變化大會（第26屆聯合國氣候變遷大會COP26）以守住升溫臨界值攝氏1.5度為目標，敦促各政府提出減碳期程與可行路徑，且2050年淨零排放（Net zero）已成為全球氣候行動的共識。為響應國際社會高度關注氣候變遷、溫室氣體排放等議題，今（25）日經濟部商業司舉辦「商業服務業*夏月揪4來減碳競賽成果發表暨頒獎典禮」，包含遠東百貨、太平洋崇光百貨、中華民國貨櫃儲運事業協會、台灣迪卡儂、肯德基等共35個獲獎團隊，現場並邀請臺北大學負碳商品團隊共同參與，展示負碳商品及協助與會者累積碳點數，鼓勵企業端推動綠色消費，藉此帶動消費端一同響應，形成減碳良性循環。

最終統計參賽用戶今年8至10月較2019年同期相比之省能量，總共節省用電7974千度、減碳4064公噸CO2e，約等同於10.57座大安森林公園一年之吸碳量。

經濟部商業司蘇文玲司長表示，過去商業服務業在節能減碳上多著重於汰換設備，然而有許多的操作管理與消費模式的改變，也可以創造可觀的減碳效果。今年首度舉辦減碳競賽，透過提供減碳獎勵及表揚機會，提高業者參與誘因，並藉由組隊報名方式，促使團隊內分享推動作法與經驗，以達互相激勵之效果。本次的活動只是個開始，後續將會持續地的推動節電、節能與減碳，透過成功案例的推廣，以利更多商業服務業業者仿效，以助於減碳成果擴散。

本次總計有60隊商業服務業業者（共240個用戶）組隊參賽，於競賽期間（110年8月份至10月份），透過經營模式調整、使用行為管理、導入低碳節能設備/工程等措施，從節省電力、節省非電力（油類、氣類）及採取其他減碳措施（如:使用環保包材）等，落實節能減碳。

本次獲獎業者，以台灣迪卡儂為例，配合總部政策，在兩年的時間內陸續將全台灣的門市燈具全部轉換成LED燈，並加裝感應裝置，依照客人的人流來調整最適合的照度。此外，在生產端、運輸端及零售端，致力於將產品轉型成環保設計產品，及低碳的運輸，整體節電量達186480度、減碳量94.92公噸。在「節省非電力」部分，以遠東百貨為例，其透過逐年將老舊油耗高的車輛換購為低油耗車輛或電動車、接駁車行車路線優化、宣導並鼓勵員工搭乘大眾交通工具等措施，使得公司整體油耗下降；至於「其他減碳措施」部分，以西合實業股份有限公司為例，其除了鼓勵員工紙張雙邊面列印、重複使用之外，自今年度起改善三款商品之包裝，以不使用收縮膜，並減少塑膠包材之使用量之方式，達到降低廢棄物之產生。

在全球節能減碳趨勢之下，台灣也積極響應。商業司後續將針對減碳之法制優化、企業導入減碳設備與管理也發展低碳商業模式、提升消費者減碳意識及綠色消費等3大面向，落實節能減碳，未來也將持續舉辦類似活動，協助企業以實際行動力落實減碳，為保護地球盡一份力量。