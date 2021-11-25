Sony今(25)日宣布Xperia PRO-I正式在台推出，為全球首款搭載1.0型(1吋)感光元件具備相位偵測自動對焦(PDAF)的真相機手機，總經理林志遠受訪時表示，看好台灣會有特定市場需求，會是一個不錯的機會，這也是Sony一個新嘗試，談到台灣智慧型手機市場，10月出現大反撲，林志遠表示，主要是因5倍券的帶動，11月整體手機市場應該會降溫，一般通路預估會減少約10~15%。

林志遠表示，Xperia PRO-I應該有其特定族群，能吸引到一些對照相攝影重視的消費者，亦可吸引到一些目前有類單眼的消費者，可受到網紅等影像工作者的青睞，其效果和單眼相機已經很相近，在市場上一定有機會。

台灣10月智慧機市場大幅度回溫，難得出現好行情，根據市調機構統計，10月台灣智慧手機銷售量衝上64.1萬台，創下5月台灣疫情爆發後的新高紀錄，同時也是今年手機賣得最好的一個月。

林志遠表示，現在觀察上，11月市場行情沒有10月好，主要因為10月有振興5倍券的加持，目前消費券的效應已經淡化了，且11月還比10月少一個禮拜，11月上半還有雙十一的效應在撐場，下半個月明顯下滑很多，整體11月一般通路差不多預估會差到10~15%。另外，今年整體手機銷售應該會相較去年下修超過1成，且因為台灣市場已經很成熟，電信商純綁約率越來越高，故現在保守看明年手機市場應該和今年相差不大。

Sony今日推出新機Xperia PRO-I，主打特定對於照相講究的消費族群，也觀察到，Sony本次也增加與統一集團四大線上購物平台合作，包括康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來及數網鮮拾，這是Sony首度與便利超商體系合作，現階段會先以已線上為主。

其實手機品與便利商店體系合作，其實Sony不是首例，先前三星就已經與7-11合作過了。