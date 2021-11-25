苗栗縣議員張淑芬追問衛生局長張蕊仙，萊豬究竟有沒有毒？（謝明俊攝）

苗栗縣議會總質詢，縣議員張淑芬針對政府強勢進口萊豬質詢衛生局，苗栗縣自今年元旦起至今共抽查2百多件豬肉，雖未查出含有萊劑，但令人不解的是，如果政府強調美國萊豬一切符合安全標準，那為何還要各縣市加強查察萊豬？政府過去說過的話，現在就忘記了，這樣的政府，把民眾拿去跟美國交易，實在令人無法接受，她要求衛生局持續嚴查萊豬，不要侵入校園營養午餐。

張淑芬指出，政府不顧民眾聲音，執意要開放萊豬進口後，自今年元月1日起全苗栗縣共檢測多少件豬肉，有無驗出萊豬？衛生局長張蕊信回答，衛生局共檢驗220件豬肉，是採由源頭檢驗方式，苗栗縣有2個豬肉進口商，至今已檢測93次，每批進口豬肉都有檢驗，另有1千多家製造商，則採取抽檢，至今尚未驗出有含萊劑豬肉。

張淑芬接著問，如果檢驗出有含萊劑時，該如何處分？張蕊仙回答，如果驗出有萊劑時，可以食安法裁罰，張淑芬緊接著追問，中央如果認為萊豬是無毒合法的話，為何還要各縣市加強查察，還訂定查察量，要求各縣市在時限內完成，這豈不是很奇怪？

張淑芬並追問張蕊仙，萊克多巴胺是否有毒？張蕊仙只敢回答，萊劑對人體確有影響。張淑芬非常不解，如何果政府一再強調美國萊豬一利符合含量標準，那麼衛生局勞師動眾到底是要查什麼？太不合邏輯了！

張淑芬並質詢教育處長邱廷岳是否可以提升學校營養午餐單價，以防承包廠商因國產豬肉漲價，為降低成本而使用美國萊豬。

張淑芬痛批，政府過去說過的話，現在都忘記了，這樣的政府只會把老百姓拿去跟美國交易，她要求衛生局加強查察有毒萊豬，以免萊豬偷偷地進入學校的營養午餐內。