彰化分局、和美和局蒐證監控，24日持搜索票、拘票兵分多路，分別前往彰化縣彰化市、彰化縣花壇鄉、彰化縣和美鎮、彰化縣福興鄉等地執行攻堅查緝，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回偵辦。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分局、和美和局蒐證監控，24日持搜索票、拘票兵分多路，分別前往彰化縣彰化市、彰化縣花壇鄉、彰化縣和美鎮、彰化縣福興鄉等地執行攻堅查緝，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回偵辦。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分局、和美和局蒐證監控，24日持搜索票、拘票兵分多路，分別前往彰化縣彰化市、彰化縣花壇鄉、彰化縣和美鎮、彰化縣福興鄉等地執行攻堅查緝，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回偵辦。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化分局、和美和局蒐證監控，24日持搜索票、拘票兵分多路，分別前往彰化縣彰化市、彰化縣花壇鄉、彰化縣和美鎮、彰化縣福興鄉等地執行攻堅查緝，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回偵辦。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市25歲王姓少幫主，利用被害人情急借錢周轉的借據，牽拖錢沒還清，強索30萬元，不從就率眾從工廠打到住家，天天手機問候、恐嚇，被害人明明該還的錢都還清了，不堪被暴力破壞，只好拿出30萬元「安家費」，彰化警分局、和美分局合力掃蕩黑幫，24日將王姓等11人逮捕上銬帶回偵辦。

彰化警分局偵查隊長詹廷育指出，彰化分局與和美分局分別於110年3月接獲王男恐嚇取財、暴力討債危害社會治安情資，並率領旗下小弟對被害人張貼恐嚇字條，並施以棍棒、鐵鎚等器械破壞砸毀被害人廠房、住處及交通工具藉以脅迫還款，致使被害人心生畏懼，交付款項，種種手段令被害者苦不堪言，深怕引起更瘋狂報復。

據調查，王姓男子平日無業，專門糾眾滋事，借事端要錢，從還清了借據當中尋找被害人，為了索錢，將被害者打到棍棒都斷了，平白拿了30萬元得逞後，如法炮製，又找了多名被害人，從工作地點打到住家，砸破玻璃、打爛轎車，無所不用其極。被害人不堪其擾，身家性命飽受威脅。

警方接獲線報後，經彰化地方檢察署檢察官指揮彰化縣警察局彰化分局、和美和局蒐證監控，11月24日見時機成熟，持搜索票、拘票兵分多路，分別前往彰化縣彰化市、彰化縣花壇鄉、彰化縣和美鎮、彰化縣福興鄉等地執行攻堅查緝，順利將王嫌等11人逮捕上銬帶回偵辦。

現場並起獲犯罪聯繫用之手機13支、甩棍、球棒、手銬、鐵鎚、鐵棍、拆卸式兵工鏟、借據、本票、空白商業本票、存摺、被害人身分證及本票授權書、支票影本等相關涉案證物，全案依違反犯罪組織條例、恐嚇取財、毀損等罪，報請臺灣彰化地方檢察署依法偵辦。