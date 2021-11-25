治安事件頻傳，超商大夜班職員人身安全引發關注。國民黨立委賴士葆怒嗆，蔡政府見治安敗壞，才緊急開治安會報，提出治標不治本的無腦辦法，官員享受決策權力，義務和責任丟給基層員警和超商店家自行保護自身的安危，如同要高端族出國再打兩劑自行負責風險一樣的模式。

賴士葆表示，台灣超商的密度高居全世界第二位，不管在馬路或是社區巷弄，到處可見超商提供日夜的消費和服務，超商的多元性便利性，服務項目高達5000多項，去年一年進入超商高達32億人次。超商早已成為國人日常生活中不可或缺的一部份，曾幾何時，超商變成濺血治安頻傳的地方。

他指出，蔡政府官員現在滿腦子最優先的政務就是宣導四大公投，傳出超商店員提醒戴口罩被挖眼、刺死等悲劇，行政院趕快亡羊補牢開治安會報。

賴士葆說，又接著提議要超商店員配戴辣椒水，還要超商店員除了講歡迎光臨的台詞，要再加上防疫期間請戴口罩的提醒。蘇貞昌要不要協調一下閣員的談話？陳時中說民提醒人戴口罩不是民眾的責任，是警察的責任。徐國勇卻要超商店員提醒戴口罩，這樣讓超商店員莫衷一是，無所適從。

他認為，行政院政委林萬億說第二期的社會安全網未來5年內布建完成，蔡政府上任已經5年，這個攸關民眾切身安全的防護網到底要還要幾個5年？見治安敗壞，官員才緊急開治安會報，才提出治標不治本的無腦辦法。

賴士葆痛批，官員享受的是決策的權力，義務和責任丟給基層員警和超商店家自行保護自身的安危，就像高端一族要出國再打兩劑自行負責風險一樣的模式，讓超商打工的年輕人要隨時嚴陣以待，面對很多在社區的不定時炸彈及凶惡的歹徒，這個擔子太沉重。