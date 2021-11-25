元宇宙概念持續升溫，讓全球市場看到非同質化代幣（NFT）的商機。然而，大陸官媒25日發文指出，當「萬物皆可NFT」時，要警惕「擊鼓傳花」式的金融騙局。

受此消息影響，在A股上市的多檔元宇宙概念股股價25日重挫逾10％。其中，佳創視訊收跌15.29％，川網傳媒、聯合光電、寶通科技分別收跌11.34％、12.73％、10.37％。

人民網25日發表以「NFT：通往元宇宙，還是走向大騙局」為題的文章。內容提到，當NFT遇上藝術品，一張圖片、一首歌、一段影片，甚至是一個頭像都可以與一串程式碼擦出火花，身價發生幾何倍數暴漲，突破現實世界認知。

文章指出，行業人士認為，目前大陸對於NFT的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式等尚未明確，NFT存在炒作、洗錢和金融產品化等風險，對於NFT投資應該保持謹慎態度，警惕「擊鼓傳花」式的金融騙局。