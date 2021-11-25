「第三十屆台灣精品獎」金銀質獎於24日公布得獎結果，全球自行車龍頭品牌-巨大（9921）集團以CADEX 36 無內胎碟煞輪組，榮獲精品獎最高榮譽金質獎肯定！

第三十屆台灣精品獎從2021年六月開跑，總共由1179件創新產品報名，355件獲選精品獎，30件產品角逐金、銀質獎選拔，巨大集團此次榮獲金質獎。

巨大集團表示，榮獲金質獎的CADEX 36 無內胎碟煞輪組，為巨大集團旗下高端自行車零組件品牌CADEX於2021年全新發表的輪組，採用無框（金勾）輪圈設計、搭配22.4mm輪圈內徑及36mm框高，僅重1302公克，擁有業界領先的剛性重量比，提供無可匹敵的加速性和爬坡效率，以及面對下坡和側風時卓越的操控表現。

巨大集團分析產品三大優勢，一、頂級的加速表現。透過獨家動態平衡編輪技術(DBL)、空力碳纖輻條，搭配精準強化碳纖疊層的輪圈，打造出無可匹敵的加速性能！剛性重量比相較於競品高出40％以上，確保最佳的爬坡與衝刺表現！

二、頂尖效率。超輕量、高強度的碳纖輻條提供CADEX 36極佳的側向剛性，側向剛性重量比相較競品高出30％；同時，CADEX低摩擦阻力R1-C30花鼓搭配陶瓷培林，相較一般金屬培林提供1.5倍的滾動滑順度。

三、全面操控。領先業界的無框（金勾）輪圈技術搭配加寬的22.4mm輪圈內徑，針對現今流行較寬的公路車胎，提供更好的支撐，不論是面對艱難的路況或是遭遇強陣風，CADEX 36都可以提供絕佳的操控性。

巨大集團表示，精品獎致力於推動台灣產業創新產品，鼓勵台灣品牌。巨大集團很榮幸自精品獎創辦以來，年年獲得評審團肯定！巨大集團將持續以協助消費者享受無與倫比的騎乘樂趣為目標，提升台灣產業為己任，持續提供更多優質平價的魅力產品與服務！