2021年是台灣房地產交易的關鍵年，7月1日「實價登錄2.0」與「房地合一稅2.0」政策雙雙上路，台灣房仲業正式進入「房仲3.0－誠實仲介時代」。永慶房屋也在今年再推誠實服務「真房價保證」，保證不炒房不賺差價，若未落實最高將賠償買方四百萬元；賠償賣方最高四倍服務費，讓消費者權益再升級，成為唯一提供買賣房屋全保障的房仲品牌！

永慶房屋創辦人孫慶餘的立業初心是「許消費者一個公平有保障的交易平台」，而翻開台灣房仲交易消費者保障的發展史，從「房仲1.0－新式仲介時代」、「房仲2.0－法制仲介時代」到如今的以實價登錄開啟的「房仲3.0－誠實仲介時代」，孫慶餘董事長都是關鍵的推動者。

永慶房屋在今年再推誠實服務「真房價保證」，保證不炒房不賺差價。(圖/永慶房產集團提供)

第1位推動「新式仲介」的領航者 終結市場亂象叢生

孫慶餘董事長30多年前進入房仲業時，市場亂象叢生，「牽猴仔」、「中人」賺差價、虛灌坪數，致使仲介的社會形象低落，孫慶餘因此決心撥亂反正，從美日引進不賺差價、只收取固定服務費的「新式仲介」，成立「大台北不動產仲介聯盟」，包括後來信義房屋創辦人周俊吉、住商不動產榮譽董事長吳耀焜等，都是當時「大台北不動產仲介聯盟」的加盟店東，而台灣房仲業也正式進入「房仲1.0－新式仲介時代」。

第1位獲頒內政部「地政貢獻獎」的房仲業者 推動仲介法制化

孫慶餘董事長(右1)因協助推動「不動產經紀業管理條例」立法、主動提供成交資訊，讓實價登錄政策順利實施、推動新式仲介、法制仲介到科技仲介，成為台灣第一位獲得內政部頒發「地政貢獻獎」的房仲業者。(圖/永慶房產集團提供)

為了建立不動產交易秩序，保障交易雙方的權益，自1989年開始，孫慶餘董事長投入催生「不動產仲介經紀業管理條例」的立法，歷經十多年的奔走，推動立法的過程全程參與，與內政部專家、學者開了無數次會議，從不缺席、吃了三百多個便當，終於促成「不動產經紀業管理條例」在1999年立法通過施行，創下由產業界自己主動要求政府，立法管理的先例，讓台灣房仲業邁向「房仲2.0－法制仲介時代」。

孫慶餘董事長因為協助推動「不動產經紀業管理條例」立法、主動提供成交資訊，讓實價登錄政策順利實施、推動新式仲介、法制仲介到科技仲介，在2014年成為台灣第一位獲得內政部頒發「地政貢獻獎」的房仲業者。

第1大房仲集團 全台店數近1400家

永慶房產集團店數全台逼近1400店，穩坐全台最大的連鎖房仲集團的寶座。(圖/永慶房產集團提供)

為將「資訊透明、不賺價差」的新式仲介理念，快速普及到全台灣，孫慶餘董事長以「共享成長」為理念，陸續成立永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產及永義房屋等加盟品牌，將永慶房屋在客戶服務、科技等成功經驗複製到加盟品牌，讓永慶旗下的店東長們，有好的經營理念，更有好的創業環境與優勢。永慶更是全台唯一成功運作「跨店、跨區域、跨品牌」深度聯賣的加盟品牌，在品牌、環境、系統、聯賣等優勢的助攻下，永慶房產集團的營運版圖不斷擴大。

在2021年，新創第四個加盟品牌-永義房屋時，獲得加盟同業高度詢問、紛紛轉招，短短10周預約展店數突破150店，以每天平均增加2間預約店的速度，搶進重點都會區，讓永慶房產集團店數再升高，全台逼近1400店，穩坐全台最大的連鎖房仲集團的寶座。

唯1提供消費者買賣屋「全保障」的房仲品牌

永慶房產集團董事長孫慶餘（中）率領永慶房產集團業務總經理葉凌棋（右）、永慶房屋總經理吳良治（左）重磅推出「真房價保證」，宣誓保障消費者的購售屋權。(圖/永慶房產集團提供)

永慶房屋在孫慶餘董事長的帶領下，以「先誠實再成交」的理念出發，不斷推出誠實服務，擴大消費者保障。近三年年年推出新的誠實服務！2019年8月，永慶房屋領先政府及同業，率先推「實價登錄3.0－成交行情揭露至門牌」，並陸續推至集團下所有房仲品牌，深獲各界認同。2020年8月，永慶房屋再推「兩大誠實房價保證」，承諾若未能落實提供成交行情揭露至門牌，造成客戶損失，永慶房屋將做出補貼，此創舉贏得客戶讚賞更震撼業界。

在2021年，永慶房屋再推出「真房價保證」，對買賣雙方提出具體保證，重申不炒房、不賺差價，否則最高賠償買方四百萬、最高賠償賣方四倍服務費。永慶房屋原有已提供「六大安心服務」，包括物的瑕疵、產權保證到價金履保，現再加上最新的「真房價保證」，永慶房屋將成為業界唯一提供房屋買賣全保證的房仲品牌。