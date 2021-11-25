全家便利商店本期9-10月中獎發票，開出1組特獎200萬元，消費者於中壢元大一店，僅花費89元，金額不到百元，購買義大利麵、茶葉蛋、飲料就中大獎。

頭獎20萬元則開出3組，分別在大里成功店、湖口頎邦店、新莊福樂店，消費者購買茶葉蛋等商品，獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家共開出4組，分別於新竹頎邦店、中壢臺鐵店、台南富農一店、中和摩天店，消費者購買飲料即中獎相當幸運。