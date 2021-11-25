全家便利商店本期9-10月中獎發票，開出1組特獎200萬元，消費者於中壢元大一店，僅花費89元，金額不到百元，購買義大利麵、茶葉蛋、飲料就中大獎。
頭獎20萬元則開出3組，分別在大里成功店、湖口頎邦店、新莊福樂店，消費者購買茶葉蛋等商品，獲得20萬大獎。
另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家共開出4組，分別於新竹頎邦店、中壢臺鐵店、台南富農一店、中和摩天店，消費者購買飲料即中獎相當幸運。
全家便利商店本期9-10月中獎發票，開出1組特獎200萬元，消費者於中壢元大一店，僅花費89元，金額不到百元，購買義大利麵、茶葉蛋、飲料就中大獎。
頭獎20萬元則開出3組，分別在大里成功店、湖口頎邦店、新莊福樂店，消費者購買茶葉蛋等商品，獲得20萬大獎。
另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，全家共開出4組，分別於新竹頎邦店、中壢臺鐵店、台南富農一店、中和摩天店，消費者購買飲料即中獎相當幸運。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。