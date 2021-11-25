房價高漲，首購族買房大不易，雖然不少人認為買房要趁早，不過有網友預言，未來國內房價一定暴跌，質疑何必這麼早入場？不料貼文一出引起熱議，有過來人曝殘酷真相，直呼「窮人思維」。

一名網友在《PTT》表示，現在房價因為沒外力管制，被人為炒作到不符行情的高，台灣的實情是少子化，人口減少越來越快，未來年輕人所得稅、勞保、健保、長照費注定要繳更多，更沒閒錢買房。

原PO指出，一堆企業把大筆資金投資房地產，因為房價太高，現在6、7年級不婚不生的一堆，8、9年級之後也生得少，以後等著接手爸爸媽媽、叔叔伯伯阿姨的房產就好，更沒有買房的需求，他認為未來房價一定會暴跌，質疑「這麼早入場當投資客的韭菜幹嘛？」

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「幾年？50年後嗎」、「講得好像只有台灣人可以買台灣房子一樣」、「還沒等到未來已經被割完了」、「如果你窮，或是想繼續窮，這樣的思維也沒錯」、「這句話我聽20年了」、「我爸30年前也這樣說 我5年前也這樣想」、「你以為台灣沒人買，市場就會降低嗎？別傻了」。

有過來人分析，他15年前也曾經這麼想，但沒考慮到原物料成本及工人成是一直在漲，有錢人的房子可以擺著出租，也沒有理由跌價賣房，而且就算台灣人買不起，不代表國外的人買不起，10年前就聽過「房市會崩盤」的說法了，但是當10年後買房的人又賺了50％的時候，就知道現實的殘酷了。

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