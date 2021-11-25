精神科醫師蘇偉碩過去在高雄榮總台南分院擔任精神科主治醫師期間，多次檢舉同科醫生職場霸凌、護理師處置病人不當，院方認為他的檢舉無稽、破壞單位和諧，致精神科醫生流失，記過2次處分，蘇不服辭職並提行政訴訟。高雄高等行政法院認為院方懲處過當，判撤銷原處分，可上訴。

蘇曾任高雄榮總台南分院精神科主治醫師，2017年檢舉同事譚姓主任對病患的醫療診治不積極、病歷記載不實、虛報健保費用，甚至還對一名輕生病患拘束長達24小時。院方對此召開病例委員會，認定譚男無造假及違法行為。

2018年蘇再向總院政風室檢舉，譚男對病患醫療處置不當，調查後以爲發現證據證明檢舉屬實簽結。蘇不服繼續向立法委員高金素梅國會辦公室陳情，院方再以查無不法為由結案。蘇另向退輔會就醫保健處長陳情，表示自己多次檢舉未果後，竟被派至總院精神部6個月並被迫從月薪25萬元減薪為5萬元，他拒絕簽結還遭院方認定抗命。2018年10月對蘇記過2次處分，蘇不滿於2020年7月請辭並提行政訴訟。

院方控訴，蘇長期對護理人員存在明顯霸凌行為，導致精神科護理人員紛紛求去，發生「關科」危機，影響醫院醫護人員團結。經查譚男行為僅疏失，並非違法。輪派受訓為全體精神科醫師，非針對蘇一人，對提高醫院醫療水準及增進學術研究發展，實有必要。

法官認為，蘇循救濟或檢舉管道申訴並非妄控攻訐，除蘇向高金素梅陳情內容符合「妄控攻訐，損害機關或他人聲譽」懲處要件，其餘懲處均有疑慮，處分不當，判院方處分撤銷，院方應另行處分才適法，全案仍可上訴。

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