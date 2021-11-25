農糧署為提升國產酒品衛生安全與風味，舉辦全國農村酒莊及酒品評鑑；信義鄉農會酒莊蟬聯「特優級」，以梅子為原料釀製的長老說話、梅花醉、柔水等3款酒品，更囊括3項金牌獎，傲人成績也凸顯信義鄉優質梅子與精釀實力。

農糧署舉辦農村酒莊酒品評鑑，4款獲金牌獎，信義鄉農會囊括3項。（農糧署提供／廖志晃南投傳真）

農糧署依據「農村酒莊輔導作業要點」，邀請專家、學者組成輔導小組，經由書審、現場考評、酒品衛生安全檢驗，並由高雄餐旅大學邀集19位專業人士，進行官能品評等嚴謹評比作業，選出得獎的優質農村酒莊及酒品，全國共有11家通過酒莊評鑑。

信義鄉農會蟬聯特優酒莊，長老說話、梅花醉、柔水等3款酒品席捲金牌獎。（廖志晃攝）

其中，「特優級」獎項由信義鄉農會酒莊、埔里鎮農會酒莊、藏酒酒莊、霧峰區農會酒莊等4家酒莊獲得；酒品評鑑則有14款酒品獲獎，其中，金牌獎由長老說話、梅花醉、柔水及醉峰46等4款酒品奪得，亦即信義鄉農會酒莊，在總共4項金牌獎中席捲3項。

農糧署指出，該署輔導國內農村酒莊，採用當地優質、安全水果及農特產品為原料，開發出具台灣農產特色風格的「農村美酒」，為精進酒莊業者釀酒技藝，持續辦理「農村酒品評鑑」，以策勵業者提升技術及酒品品質。

評鑑獲獎的酒品，都經過專業品酒師嚴格感官評定，並選薦參加國際酒類競賽，今年法國巴黎酒類競賽，及舊金山國際酒類評鑑，在各國激烈競爭中，拿下3金、8銀佳績；而從2008年首次薦送農村美酒，參加歐美等國際酒類競賽至今，已累積30金、55銀、2銅質獎，成績亮眼，更將台灣農村釀酒產業推上國際舞台。

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