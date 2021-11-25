美國聯準會主席鮑爾連任，市場預期，可能提早升息，刺激美債殖利率本周強彈，創近1個月新高。投信法人認為，在利率走升環境下，與美債相關性較低的富裕國家債券，可望受惠於利差收斂、美元升值的雙重好處，進場布局時點浮現。

美國總統拜登本周正式提名鮑爾續任聯準會主席，由於鮑爾已沒有連任的顧慮，加上近日發表將防止通膨強勁上升的言論，市場解讀，未來升息的腳步將會加快，造成10年期美債殖利率強勢彈升，一度來到1.68％，創近1個月新高。

第一金全球富裕國家債券基金經理人黃子祐表示，美國疫情持續好轉，預計明年第一季將達到群體免疫，經濟活動正逐漸回復常態，近期公布的各項數據包括：非農就業人數、零售銷售等，都繳出亮眼成績，聯準會接下來上修通膨估值的機率偏高，提供升息的關鍵理由。

黃子祐指出，全球富裕國家債券與美債殖利率的相關性偏低，相關係數僅0.11，低於美國投等級債的0.63與新興市場投資等級債的0.35，將是利率走升環境下的最佳選擇，可供保守型投資人資金停泊，或積極、穩健型投資人資產配置運用。

黃子祐表示，全球富裕國家債券以財務體質良好的國家所發行的主權債、類主權債或公司債為主，5成來自中東海灣國家，債信品質較高，而且現在信用利差達185個基本點，高於美國投資等級債、新興市場投資等級債的90、127個基本點，具有利差收斂的優勢。

其次，隨著聯準會政策緊縮，過去在升息前1～2年，美元指數普遍走高，而富裕國家債券以美元計價為主，同樣可望受惠於美元升值帶來的好處，進場布局時點浮現。