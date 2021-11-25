亞通利大能源（6179）董事長呂元瑞25日在法說會上指出，已與國際知名綠能投資集團深度合作，將共同投資並開發台灣環保綠能工程市場；今年第三季也與菲律賓第一大企業生力集團（San Miguel）成立合資公司ATE INFRA，明年將搶進菲律賓重大交通基礎建設版塊。

呂元瑞表示，明年起，亞通將從目前的EPC統包工程服務商，轉型升級為提供開發、承包及維運一條龍服務的系統整合廠商。新接工程案數可望比今年的30億元倍增。

亞通表示，以目前進度來看，明年已進入議約及規劃中的海外及國內工程標案，包括會在明年簽約的菲律賓3個新建電廠海事及土木工程案、與菲律賓生力集團（San Miguel）合資的ATE INFRA公司，也將投入「新馬尼拉機場一期基礎建設工程」與「南呂宋島高速公路」開發案。

未來，亞通仍會與生力集團積極洽談其他開發項目，範圍將包括環保綠能、智慧交通、重大基礎建設等工程領域。

至於在國內市場，呂元瑞指出，會與國際知名綠能投資集團共同合作，投入國內大型儲能中心、地面型太陽能電廠及再生能源發電等專案。

亞通累計今年1-10月合併營收25.31億元，年增0.22％；亞通財務處協理楊智鈞表示，今年因受菲律賓疫情影響，預期全年的營運應與去年持平會小幅成長。隨著全球疫情逐步趨緩，工程進度加速，以及策略聯盟與新接訂單進度快速推進下，預期2022年整體營運成長動能可望有明顯增溫。