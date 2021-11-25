中國國家網信辦近日再發通知整頓失德藝人與飯圈（粉絲圈），並要求平台嚴管擾亂秩序的內容。社群平台微信率先響應，宣布將整頓鼓吹集資等非理性追星行為、八卦爆料的帳號。

中國國家互聯網信息辦公室近日印發一份「關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知」，加強監管網路上與明星藝人相關訊息。內容包括建立負面清單，要求網路平台嚴管相關訊息，不得宣傳畸形審美、流量至上、炫富拜金，也不得炒作緋聞、醜聞、渲染明星情感糾紛隱密細節。

官方再次做出整頓藝人與飯圈的公告後，中國社群平台微信隨即宣布響應，進一步加強明星藝人、經紀公司與工作室等申請成立微信公眾號的規範。

微信安全中心25日發布公告表示，將根據「微信視頻號運營規範」，落實相關政策。涉及明星藝人打榜投票、集資、控制評論、八卦、爆料等相關內容的帳號，將無法創建，藉此從源頭上規範明星的網上資訊。

除了針對新設帳號嚴格管制外，公告中也強調將對發布低俗緋聞炒作、虛假不實爆料、誘導非理性追星等內容的不良帳號從嚴處理。同時主動引導帳號所有人在規範下營運，鼓勵廣大用戶創作「積極健康、符合主流價值觀」的內容。

公告也提及，往後除加強技術審核和人工巡查，提升平台管理能力外，也鼓用戶舉報、提供線索，共同維持平台內容生態良性發展，共同反對娛樂至上、流量至上的不良風氣。（編輯：繆宗翰）1101125