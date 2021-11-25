黨政人士今天表示，美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）預計明天率跨黨派眾議員團搭乘行政專機抵台，此行將拜會國防部，總統蔡英文可望接見訪團成員。

據高野日前發布的新聞稿，他自19日起率領跨黨派的國會代表團訪問日本、南韓，25日與駐韓美軍及退伍軍人共進午餐與晚餐。

此團由高野率同為民主黨籍的眾議員阿爾里德（Colin Allred）、史羅金（Elissa Slotkin）、賈克伯斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace），以及多位幕僚；議員各為眾院退伍軍人事務委員會、軍事委員會、外交委員會成員。

黨政人士表示，美國眾議員預計明天抵台，規劃停留2至3天，主要以拜會國防部為主，就國防相關議題交換意見，蔡總統也將接見訪團成員。

美國共和黨參議員柯寧11月9日率領參、眾議員團訪問台灣，拜會總統蔡英文、國防部、台積電等，訪團一行11日搭機離台。