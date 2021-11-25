富邦金（2881）今舉行2021年第3季法人說明會，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金股價的PB值約1.1%，PE也只有6倍左右，股價是明顯委曲。但站在公司和經理人的立場，只能做好業績，股價由市場決定。至於明年是否發放股票股利？韓蔚廷表示，股票股利永遠是選項，明年度富邦人壽能否上繳比較多的股利，還需要主管機關核准，因此會跟金管會充分溝通，在核可範圍內，希望能上繳股利。股利的組合到明年首季再考量，主要會綜合考量三點，一是整體業務、二是資本結構、三是金控現金流量，會從這三面向綜合考量。

至於花旗出售消金業務方面，韓蔚廷表示不方便評論市場傳言。

對明年升息的看法方面，富邦金首席經濟學家羅瑋法說會上說，美國聯準會11月啟動減債，12月加快減債，明年上半年結束量化寬鬆QE，雖然預估升息3碼，富邦認為明年下半年才會開始啟動升息，幅度為1~2碼，要看勞動市場跟整體經濟恢復情形而定。台灣央行可能隨聯準會步伐，幅度上可能維持過去每次半碼。

至於台灣房地產，羅瑋認為，房價上漲是全世界的共同性現象，投資人在寬鬆貨幣及保值的心態下增持地產。然而一旦貨幣政策正常化，各國升息對抑制房價上漲效果也會不同。以台灣來看，南北不均，但在台積電(2330)到南部投資後，己經略為平衡情況。

韓蔚廷表示，至於富邦人壽投資不動產屬長期資金，像是固定投資，讓穩定的租金收入和負債相配，是從穩定收益的觀點出發，富邦人壽相較同業，不動產投資比率是較低的，仍有相當的空間可以注入不動產投資。 壽險以經常性收益為主，若升息對經常性收益提高是有幫助。

羅瑋認為，估明年FED在下半年升息，據此，台灣明年通膨率約在1.5%。但這還是要看全球經濟復甦是否一致，和疫情控制，以及供應鍊瓶頸的解除。大致而言，今年基期高，明年相對平穩。

最後韓蔚廷表示，考量疫情因素，富邦金今年不辦大規模尾牙。