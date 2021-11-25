全球最大分類廣告和線上市集公司Adevinta周四公布第三季略微低於預期營收表現，在汽車部門的業務不盡理想，並表示此一情形將延續到明年。
來自挪威的Adevinta在7~9月的營收表現為年增6%，來到3.86億歐元(約4.33億美元)，略低於分析師的4.06億歐元預期。
半導體的短缺，限制了全球汽車生產，阻礙了銷售活動，進而影響到廣告和市集業務。Adevinta的德國分公司Mobile.de第三季營收年減3%。
第三季稅息折舊攤銷前獲利(EBITDA)為年減7%，降到1.27億歐元，落後於分析師預期的1.36億歐元。
最近以130億美元買下eBay分類廣告部門之後，該公司周四為其設定了中長期成長15%的目標，但明年仍無法實現此一目標。
Adevinta在財報中表示，假設2022年下半汽車市場逐漸復甦，預計在核心市場的營收將有雙位數低位的成長率表現。
公司還宣布，計畫明年分拆其在澳洲和南非的業務。
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