長榮集團鋼構廠長榮鋼(2211)總經理劉邦恩表示，隨著台商回流、電子建廠等需求，今年鋼構市場供不應求，營建業仍看好未來兩三年景氣，公司在手訂單22.2萬噸，工程陸續排定至後年。

長榮鋼今日舉行法說會，總經理劉邦恩指出，鋼構是營建的一環，隨著台商回流、電子建廠、危老都更、公共建設等需求，營建業看好未來兩三年景氣，對鋼構的整體需求也超過整體鋼構產能數量。展望後續，預期電子廠擴廠持續，台北雙子星計畫也尚未推動，業界仍看好未來二三年對鋼構的需求，目前市場呈現供不應求，公司也會調整接單，謹慎擇單。

長榮鋼鐵兩廠的合計年產能在16~17萬噸左右，在手訂單數部分，至九月底約為22.2萬噸，將配合工地進度推動，預計今年還有4~5萬噸吊裝量，明年14多萬噸的量，其餘是後年吊裝。

去年1~10月吊裝量約14.24萬噸，今年同期吊裝16.16萬噸，去年平均月吊裝量為1.18萬噸，今年的平均月吊裝量約為1.61萬噸，年增率逾36%，顯示鋼構需求強勁。

在新接訂單部分，2020年1月至2021年9月止，新接訂單合計約30.75萬噸，將隨著接單以及工程的置裝進度進行。

整體而言，在新建廠辦大樓、傳產、高科技廠房及公共工程推案穩定增加帶動，鋼構業景氣將平穩成長。

針對鋼價上漲，公司會採用提前預定價格，提前備料等方式，降低成本可能提高的風險。面對產能供不應求，暫無再擴產計畫，尋求外部的中小型鋼構廠配合，並展現成效。

此外，長榮鋼先前出售部分長榮航空股票，公司表示是因應備料等營運資金增加，由於持股長榮航部位大，因此出售小部分持股，持股利益將列入保留盈餘。

長榮鋼今年受惠鋼構業榮景，前三季營收已接近最近三年的整年度成績。前三季總營收90.82億元，年增34.4%；營業利益13.33億元，年增15.13%；稅後淨利12.45億元，年增16.31%，每股淨利2.43元，年增19.7%。

以業務區分，長榮鋼鐵前三季營收75.67億元，轉投資環保事業營收共計15.15億元；長榮鋼前三季獲利5.82億元，轉投資環保相關事業獲利4.1億元，合計歸屬於母公司淨利9.92億元，年增23.85%。

轉投資環保綠能事業方面，都是位於桃園市；欣榮企業係與桃園市政府BOO，主要業務為處理桃園市之家用垃圾、自收之一般事業廢棄物及處理廢棄物所產生之售電收入。水美工程主要業務為處理有害事業廢棄物及醫療感染性廢棄物。

榮鼎綠能於2018年8月核准設立，目前為建廠期間。建廠進度受疫情影響，延至2022年可正式商轉。預計明年4~5月商轉。明年第一季試車可開始有業績貢獻。主要業務為處理桃園市之家用垃圾、一般事業廢棄物收入及處理廢棄物所產生之售電收入。