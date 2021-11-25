新加坡喜劇天王李國煌、美籍華裔女星白靈今年受邀擔任金馬頒獎嘉賓，25日正式自主隔離期結束，2人在記者會上妙語如珠，李國煌開玩笑表示「去年沒得獎懷恨在心，今年是來討債的」，立刻改口「是非常開心」，並感謝金馬讓他在新加坡工作量大增；而白靈一襲膚色鏤空禮服出場激動喊「自由真好」，更語出驚人表示隔離期間「也不能親吻，也沒有男人，也不能做愛」，讓她相當難受。

李國煌說隔離就當作休息，「1年沒出國了，去年沒站上舞台（意旨沒得獎），今年是肯定會站上金馬的舞台」，接著笑曝自從斷奶那天起，在新加坡電視台看到、第1個接觸的電影頒獎典禮就是金馬獎，之後每年也都相當關心誰得獎，也很感謝去年《男兒王》在金馬獲提名，「本來新加坡有點爭議，可能無法上映，結果不小心入圍了金馬獎，大家開始非常關注，上映後評語跟票房都非常好」，也預告明年會在泰國拍第2集。

白靈一襲膚色鏤空禮服出場。（羅永銘攝）

他也積極喊話金馬之後找他擔任主持人，笑說「要我來頒獎也是很好，讓我先習慣舞台，可能頒獎表現不好的話就會從此看不到我」，這次在台將會待到30日，因為新加坡的工作已排到明年6月，也不忘表示表演工作者哪裡需要我們服務就去哪，台灣這邊如果有有邀約他都很樂意來，希望疫情結束能趕快解決隔離的問題。而隔離期間他也開直播賣了不少台灣口罩，甚至搞笑賣起金馬禮盒，結果竟被喊超過38萬台幣的高價。

白靈日前不斷在IG更新她的隔離日記，對於終於出關，她直呼「有一點點激動，有一點點傷感」，並說金馬是她的情人，「還不認識時就給我寫了很多情書，所以我一頁一頁還回來，去年的服裝也寫著愛與和平獻給它」，她也提到冥冥之中宇宙是很偉大的，此次隔離也讓她感受到自由的可貴，「讓我性感、熱情地愛自己」，接著透露這次從美國來台參加金馬的過程十分波折，接著說自己很喜歡台灣東西方融合的文化，說不定有一天真的會直接搬來住。

白靈在現場數度激動到站起來說話，李國煌立刻跳出來阻止。（羅永銘攝）

她說去年的紅毯造型令人驚艷，所以大家都很期待，讓她今年壓力超大，透露這次推掉不少品牌贊助，因為大家是想看屬於白靈自己的東西，不忘提前預告「會嚇你們一跳，希望受得了」。而她今激凸高衩現身，沒穿內衣、內褲，她說自己隔離都全裸了，前世可能是野生動物，覺得綁著不自由。還突然問身旁的李國煌有無幻想過她？有老婆的李國煌急忙喊「從來沒有，一想到白靈身體就開始累了」，白靈當也立刻回「你需要吃一下東西進補」。