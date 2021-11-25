雲林縣2022年總預算案審議今（25日）進行二、三讀會，工務處的3大科目道路養護、道路橋梁工程、一般小型零星工程24億多元預算原本遭委員會擱置，大會主席議長沈宗隆動用表決，24名議員舉手過半數支持通過歲入預算366.63億元、歲出373.79億元。

雲林縣議會議長沈宗隆敲下議事槌，雲林縣2022年總預算案審議通過三讀。（周麗蘭攝）

雲林縣2022年總預算案審議於上月21日進入一讀會，隨後交由各位委員會審議，多達19項科目、29億元預算遭擱置，其中工務處24.98億多元，水利處4.2億多元、新聞處2100多萬元、建設處5700多萬元、動植物防疫所17萬多元。

雲林縣長張麗善（左一）率縣府所有官員起立向議員致謝支持。（周麗蘭攝）

誠信黨團總召集人黃文祥25日於二讀會提案，在委員會被擱置的預算提交大會討論，獲多名議員附議納入，不過民進黨籍議員蔡孟真提出異議。經多時爭論仍無共識，議長沈宗隆裁示表決。

沈宗隆表示，他希望議員們不要因為內部爭端而反對，工務處3大科目近25億元全被擱置，只剩下100萬元經費，工務處明年都可以不用上班，連一條路都做不成，這是歷屆縣議會不曾對縣府做過的事。

沈宗隆說，包括前縣長蘇治芬、李進勇當縣長時，民進黨籍議員較少出席審議，泛藍的議員也支持縣府總預算，2018年選舉年的總預算光是中央補助工程款就多5億元，泛藍議員也是讓縣府一次就過。

沈宗隆裁示清點人數，現場有30多名議員，進行舉手表決，共24名議員贊成通過雲林縣府2022年總預算案，歲入預算數是366億元6363萬3000元，歲出預算為373億0779萬2000元。

換言之，工務處8.44億元的道路養護預算、6.39億元道路橋梁工程預算、10億元一般小型零星工程預算、2億元區域排水疏濬維護預算、2億多元水防道路及農水路配合款預算都起死回生。

雲林縣長張麗善率縣府所有官員起立向議員致謝支持，她表示縣府團隊會好好執行每一分錢落實照顧縣民，議員的建議也會重視，符合民眾的需求。