位於高雄燕巢區的陸軍工兵訓練中心，17日進行城鎮戰詭雷課程測驗時，一名蔡姓士官點燃鈦雷火藥後，因未及時擲出在手中爆炸，當場炸斷2根手指，所幸緊急送往國軍802醫院進行縫合手術後，無生命危險，軍方已組成專案小組釐清意外發生原因。

陸軍第八軍團指揮部25日表示，26歲蔡姓下士於11月17日下午執行基地訓練任務期間，疑似因操作不慎，誤觸爆破裝置，造成右手指節開放性傷口。經單位緊急送醫治療，無生命危險，目前恢復狀況良好，持續住院治療中。

軍方說，第八軍團於案發後即責派高階幹部全程協處，並主動聯繫家屬；同時協調院方，給予最佳醫療照護，組成專案小組釐清肇因。未來將繼續強化安全防險作為，以維訓練安全。

陸軍第八軍團指揮部表示，遭炸斷手指的蔡姓士官，17日下午執行基地訓練任務期間，疑因操作不慎，誤觸爆破裝置，造成右手指節開放性傷口，送醫治療後目前恢復狀況良好。

據了解，蔡姓下士，17日在工兵訓練中心進行跪雷課程測驗時，點燃握在右手的鈦雷火藥，因未及時將火藥擲出，造成鈦雷火藥在手中爆炸，當場炸斷食指與中指手指、手掌受傷，血流如注，軍中醫療人員緊急處救治，同時找到斷指，隨時由救護車送往義大醫院救治，再轉802國軍高雄總醫院手術縫合治療。

軍方表示，鈦雷火藥是一種類似煙火類火藥，威力比一般鞭炮大，使用方式是點燃後擲出，蔡姓士官因為點燃後，疑丟擲的時間沒拿捏好，才會發生在手中爆炸的意外。