今（25）日是聯合國訂定的「國際終止婦女受暴日」，根據高雄市社會局調查，高雄市去年家庭暴力通報案件有1萬8000多件，其中約7成受害者為女性，顯示女性受害者仍是多數，旗山廣福社區一群阿嬤響應消除對婦女一切形式歧視的不合理傳統觀念，參與「性平與生活」微電影演出，以性騷擾防治為主題，希望透過生動演出生活中可能發生的騷擾事件，喚起民眾關注性別平等議題。

廣福社區參與演出的阿嬤們平均年齡在65歲以上，這群阿嬤早年都是接受傳統家庭觀念，嫁雞隨雞、三從四德及受到不平等待遇也會用逆來順受、隱忍及家醜不外揚等態度來面對。

2前年社區開始推動性別暴力社區初級預防工作，一直要面對突破傳統迷思和改變對合理化的暴力偏差行為困境，尤其在偏鄉社區要作為母雞帶領小雞社區推廣宣導防暴觀念，也是要面對長輩觀念不足問題，因此用拍攝微電影方式，期望透過網路可以影響更多人。

在拍攝微電影過程，廣福社區阿嬤從生活及新聞事件中找主題，自己認養角色，這群阿嬤雖只是臨時演員，但表演非常放得開，讓人激賞一點都不輸專業演員，社區婦女志工也積極參與市府家防中心宣講師培訓，除增加更正確法令，期望擴大宣導能量，建立防暴大家園。

社會局也邀請市民朋友一同響應，自即日起至11月30日至高雄家暴防治中心粉絲專頁下載「擁愛反暴力 高雄更美力」活動圖樣，貼在身上或物品上，並上傳到活動文章內留言，並tag三位朋友，完成響應活動，家防中心將於12月3日抽出100名幸運兒，贈送精美禮品，數量有限，送完為止。

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