台灣超商密度世界第一，民眾日常生活都與超商緊密結合，近來屏東、台中、桃園等地發生超商店員遭客人攻擊傷害事件，讓超商店員人人自危，民眾也對社會治安感到不安。淡水警分局即刻與轄內各超商加強聯繫，增強超商簽巡密度提高見警率，深夜與清晨時段主動詢問店員有無需幫助之處，強化警民熱線通報，除原有的110報案電話外，也教導店員們下載及操作警政App系統。

「110視訊報案」App使用時手機前後鏡頭會開啟，將鏡頭朝向歹徒，警方就能看到報案人周圍的環境狀況，假如當下不方便發出聲音，也能透過打字告知現場狀況。中正路派出所警員韓孟佑與李建德細心的指導超商店員操作，也提醒店員面對不理性民眾以言語挑釁，甚至動手動腳等脫序或暴力行為時，應冷靜並保持適當安全距離、迅速遠離危險，立即撥打110報警處理，最關鍵的還是要保護自身安全，警方獲報後會迅速趕往現場處理。

淡水警分局長黃南山強調，維護社會治安絕不容許任何暴力行為發生，並嚴厲譴責暴力，警方一定會持續全力加強便利商店巡邏與安全維護，做超商店員最強而有力的後盾，維護市民安全無虞的居住環境。