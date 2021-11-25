2022年中台灣元宵燈會經費2800萬元，比今年增加500萬元，卻只有文心森林公園一個主燈區，25日引起市議員謝明源等人質疑，抨擊經費增加燈區卻縮水，要求原縣區應增設副燈區；觀旅局強調，因受疫情影響企業、宮廟贊助減少，港澳、大陸、日本城市交流怯步，還要增加防疫經費等支出。

台中市議會各委員會25日起審查市府各單位預算。觀光旅遊局明年歲入3106萬6000元，歲出為5億4975萬7000元，國外旅費原編170萬，因明年疫情未定，市府財政拮据預算刪除80萬、維持今年90萬元。

2022年中台灣元宵燈會預算2800萬比今年增加500萬，但只在文心森林公園舉辦，引發藍綠議員強烈質疑。陳淑華說，前兩任市長在港區藝術中心、台中公園、葫蘆墩公園都規畫副燈區，增加500萬元但只有一個燈區？好像又回到原台中市規模並不合理。

謝明源表示，台中市有280萬市民剩一個燈區太少，若站在防疫考量應分散燈區，加上外縣市遊客如集中在文心森林公園防疫有風險。何文海說，沒有副燈區元宵氣氛和行銷氣勢都會減少。陳政顯說，縣市合併10餘年，台中公園、葫蘆墩公園都有亮點這樣規模難以接受。

觀旅局強調，中台灣元宵燈會往年經費近3000萬，並尋求企業、宮廟合作，廣邀國際交流城市如日本、港澳、大陸地區燈組展示合作，方有量能因應地方期待，於中市設置其它副燈區，中台灣元宵燈會明年預算縮減，僅能維持單一燈區維運及發送18萬盞小提燈。