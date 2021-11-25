台南台鋼獵鷹今天正式宣告成軍。(台南台鋼獵鷹提供)

台南台鋼獵鷹職業籃球隊25日舉辦成軍記者會，台鋼集團王炯棻董事長今日也代表台鋼集團進行冠名儀式，更祭出全台最長年限與最高總金額冠名贊助。

T1聯盟賽事即將開打，各隊卯足全力進行宣傳角力。台南市為最後一塊拼圖，不負眾望。台鋼集團於2017年投身運動產業，輔佐台南在地足球隊成為2020年度冠軍隊伍。爾後於今年決定跨足籃壇，積極於在地推廣運動精神，延續企業理念。

台南台鋼獵鷹籃球隊董事長孫正強本身為台鋼集團久陽精密董事長，初期組建球隊親力親為，讓團隊能快速建立並如期運行。對於台南第一支籃球隊的成立，王炯棻董事長也代表台鋼集團表示，「企業運行也是團體合作，今年我們冠名獵鷹隊，5+5年的合作，前五年1億的金額贊助台南台鋼獵鷹籃球隊。我們相信5年內一定可以拿下冠軍，雖然成軍比較慢，但在孫正強董事長與錢韋成總經理的帶領下一定可以拿到第1名，為台南市民爭取榮耀！」

5年1億的金額成為全聯盟最高贊助額度，代表著台鋼集團對於台灣運動產業的信心與付出，也用心培養人才，猶如籃球本身的團隊精神，盼在地企業一同努力創造更好的社會回饋。

而今日成軍儀式亮相的全新比賽球衣也代表著不同的球隊精神，「古城紅」代表著人文歷史與現代創新的交織，讓獵鷹盤旋留戀的紅城古都，化作圖騰象徵，烙印在心中最重要的位置。「海鹽白」飛越時間的縱軸，日曬風吹的精雕細琢，台南濱海處的白雪山峰，一如獵鷹歷經淬鍊，才奪得萬分驚嘆的成就。而「羽翼黑」則是代表座標抑是目標，肩負著身為南人的金色羽翼，無懼逆風，展翅翱翔。

啦啦隊今日也在記者會亮相，現場一致認同全聯盟顏值最高的Wings Girls，成員包含了牙牙、妮妮、Mina、少少、艾芮兒、Kiwi、梔梔、君白、Faye，成為台南台鋼獵鷹籃球隊最堅強的鷹援軍！而T1聯盟即將在11月27日開賽，台南台鋼獵鷹主場首場12月18日將在嘉南藥理大學紹宗體育館開打！