縣長翁章梁讚竹戒指有質感、好看。（張亦惠攝）

天赦竹編發展協會這次做了兩頂竹編轎子。（張亦惠攝）

嘉義縣文化觀光局與嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會攜手合作，將在12月11日在嘉義縣溪口鄉舉辦「走進溪口－星空下的婚宴」活動。（張亦惠攝）

嘉義縣文化觀光局與嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會攜手合作，將在12月11日在嘉義縣溪口鄉公所及溪口鄉文化生活館廣場，舉辦以中式婚俗為主體的「走進溪口－星空下的婚宴」，崙尾天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯表示，協會特地以竹子編製2頂轎子，沒有用到任何釘子，保留竹編老技藝。

蔡世緯表示，這是竹編發展協會首次嘗試製作竹轎子，花了3個月時間邊做邊改，才製作完成媒人轎與新娘轎，今天亮相的是媒人轎，結合竹編工藝與竹製家具的技巧，轎子的轎頂用人字形狀呈現，全部都是竹子構成，沒用到一根鐵釘，僅使用桂竹與孟宗竹2種竹材，另外，也用竹子創作了新郎、新娘的結婚對戒、耳環等物品，縣長翁章梁稱讚有質感、好看。

翁章梁表示，12月11日延續去年溪口「稻田上的饗宴」活動熱度，今年以婚禮、竹編的轎子為主題，還特別邀請要結婚的新人一起參與，讓大家了解溪口在地特色，晚宴則以在地飼育的鵪鶉為主菜，搭配精緻在地食材，值得來體驗。

蔡世緯說，活動當天由地方社區夥伴組合而成的迎親隊伍，會從溪口鄉公所前前往溪口鄉文化生活館，以傳統的中式儀軌迎親，再由新郎官率領新娘花轎返回鄉公所，讓現代人感受過去傳統迎親的流程。

文觀局指出，這次活動同樣是有吃又有玩，適合攜家帶眷、揪團報名，邀請大家用親近鄉土的心到農村走一走，希望藉由這次「走進溪口－星空下的婚宴」，強化在地社區連結，展現社區營造的精實成果。