經濟部長王美花近期被點名參選下屆彰化縣長，挑戰現任縣長王惠美。對此，王惠美今出席「遊好彰化、遊樂新北」觀光合作MOU記者會時表示，王部長本身是彰化人，對彰化也很照顧，她覺得這是良善的競爭，她過去在經濟委員會時就跟她很熟，希望有更多好人才為彰化努力。

對於這次MOU找上新北合作，外界好奇是否是想利用新北市長侯友宜的人氣，拉抬聲量；王惠美回應，侯市長施政滿意度都很高，新北有很高的人口紅利，這也是首長在行銷非常重要的，市場大鄉親獲利就大，她會跟侯市長學習共好，讓鄉親有更好的生活品質和獲利。

對於王美花被點名參選下屆彰化縣長，侯友宜也表示，王縣長這幾年來用熱情負責的態度，將彰化經營的有聲有色，做得非常好，王部長也是彰化人，相信她對彰化縣也有很多熱情，希望王部長這段時間多給點資源給認真的王縣長，讓她能把中央地方資源結合，期待王縣長有王部長的支持，獲得更多資源，造福彰化縣民，希望王部長加加油，給我們更多資源。