滬尾藝文園區榮獲金擘獎雙料優等 推憑發票送好禮（滬尾藝文園區提供／戴上容新北傳真）

滬尾藝文園區榮獲財政部第19屆「金擘獎」中，政府團體獎及民間團體獎2項目優等獎，滬尾藝文園區表示，為慶祝獲獎即日起至11月30日前，憑商場消費滿500元發票，即可於服務台兌換「滬尾藝文休閒園區明信片紀念套組」，一套組六張限量100組，送完即止。

滬尾藝文園區位於淡水老街與漁人碼頭中間位置，串連淡水觀光藝文軸線重要戰略地位，在新北市政府及將捷文創的努力下，現已成為北海岸一知名景點、青春山海線上的一顆珍珠，未來在淡江大橋及淡海輕軌完工後，預估將使園區成為更加知名且受到歡迎的景點，並可藉此帶動周邊文化古蹟景點的觀光人潮。

滬尾藝文休閒園區表示，園區在集團林長勲總裁堅持理念下，自開發設計、施工、營運，將整體建築融入地景，同時整修復育米粉寮溪，致力環境生態永續，並相繼取得「鑽石級綠建築」及「銀級智慧建築」建築標章，落實與淡水在地「共美、共學、共鳴」的核心價值。

去年雖然受新冠疫情嚴峻考驗，滬尾藝文休閒園區仍積極舉辦無數活動，如職人展覽、職人課程、地方學校展演、藝文表演、小農市集、跨年活動等等，除帶動活絡淡水地區文創、藝文及觀光活動，更期望未來吸引更多國內外旅客來淡水遊玩，體驗淡水的自然人文美麗景致。

為慶祝園區獲榮獲第19屆金擘獎雙料優等，即日起至11月30日前 憑禮萊商場消費滿500元發票，即可於服務台兌換「滬尾藝文休閒園區明信片紀念套組」，一套組六張限量100組，送完即止！將捷金鬱金香酒店同時推出即日起~1月19日止，預訂冬藏住宿專案並於周日~週三入住，即享有免費升等河景客房優惠(每日限量5間)，優惠詳情https：／／reurl.cc／0xbbaK