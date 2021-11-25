警方到簡男家中逮人。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄林園區一名女子獨自到林園區龔厝里竹坑山區附近小路運動，沒想到竟出現一名男子突持刀勒頸，還想將她拖到路旁小巷子內，所幸有民眾剛好經過，嫌犯才罷手離去，警方循線追到一名簡姓男子，他否認犯案，辯稱是有行車糾紛才攔人，被依犯強制性交罪嫌，訊後聲押獲准。

警方調查，被害女子21日14時許，獨自到林園區龔厝里竹坑山區附近小路運動，沒想到一名45歲的簡姓男子突然接近，下車後持一把折疊刀並用手勒住她的脖子，還想將人拖到滿是草叢堆的小巷內，所幸被路過民眾發現，簡嫌才罷手離去，並騎車往小港方向逃逸。

警方成立專案小組，當天晚上前往簡嫌小港住處將人拘提到案，他矢口否認犯案，辯稱是在山下與被害人發生行車糾紛，一路往山上走後發現才攔下被害人，被依妨害自由等罪移送高雄地檢署偵辦；不過，被害人表示並不認識簡男，也沒有發生行車糾紛，案發當下她還大叫，但仍被強拉，過程中還被碰觸到胸部，因此檢方認為簡嫌持凶器犯強制性交罪嫌重大，且有逃亡之虞，向高雄地方法院聲押。

高雄地院法官訊後認為簡男雖否認犯罪行，但經被害者及證人證述明確，且有一把折疊刀，足以認為被告罪嫌重大，加上他案發後逃離現場，足認被告面對追訴有逃避傾向，有逃亡之虞，因此於22日下午9時裁定羈押。

據了解，47歲的被害女子運動的目的地是林園氣象雷達站，由於平常車少，所以才選擇這條路運動，案發當下她被拉走時不斷大喊：「救命！」，所幸一名從事墓碑維護的蔡姓工人開小貨車行經案發地，聽到呼救聲音，見狀準備下車解救人時，簡男就立刻棄刀落荒而逃。據查，簡嫌目前無業，2005年就因犯下殺人罪，被判12年有期徒刑，沒想到出獄後，又起歹念。