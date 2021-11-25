氣質女星劉詩詩因11月只出席一場公開活動，等於她一個月只上一天班，劉詩詩還因此遭網痛批她不接戲、沒有事業心，引發外界熱議，而劉詩詩身邊友人近日則向媒體透露，其實劉詩詩是有自己的想法，覺得在不同的人生階段，就要有不同的安排。

劉詩詩是演藝圈著名的幸福人妻代表，她拍電視劇《步步驚心》和吳奇隆擦出愛火，小倆口在2015年結婚，並在2019年生下兒子「步步」，劉詩詩產後休養半年後復出，不過她在2020年推出《親愛的自己》、《流金歲月》這兩部電視劇後，就沒再拍戲，行程多以出席活動、廣告代言為主。

而當工作室公布劉詩詩11月行程時，劉詩詩卻因11月只出席一場公開活動，等於她一個月只上一天班，劉詩詩還因此被網痛批不接戲、沒有事業心，對此，根據《東網》報導，劉詩詩身邊友人則出面緩頰，表示劉詩詩很有自己的想法，覺得在不同的人生階段，就要有不同的人生安排，友人也舉例，就好像劉詩詩生下兒子步步後，她就選擇把時間留給孩子和家人，隨著兒子長大、家中長輩也樂於幫忙照顧，劉詩詩才又重返螢光幕前。

劉詩詩日前因11月只出席一場活動，而被粉絲砲轟。（圖／取材自詩詩的小板報微博）

其實，劉詩詩升格人母後，她被陸媒問到育兒日常，劉詩詩則用「甜蜜」2字來總結這段親子的相處時光，劉詩詩也提到，當步步跌倒受傷時，她會靜下心來告訴兒子「這樣磕著是不是痛痛？」劉詩詩認為，跌倒在所難免，主要是要學會避免和應對處理，要教步步學會面對，而不是小孩跌倒後，她就急著把東西移走。