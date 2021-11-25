為因應災害發生時，能立即藉由社區自有的力量和資源，預作防範及自救，減少災損，由新北市政府消防局與三重區公所共同輔導成立的三重區五華里防災社區，今(25)日下午在五華市民活動中心舉行防救災成果演練。

三重區長陳奇正表示，災害發生的時間與地點是不確定的，往往在公部門抵達搶救時，災害範圍可能已經擴大，造成許多生命財產的損失，如果民眾具備防救災知識，運用組織的力量，能在第一時間先進行搶救，就可以阻止災害範圍擴大，減少許多憾事的發生。

成立防災社區的目的，在於成立組織，形成自助互助防救體系，平時做好防災整備，當災害發生時，能立即啟動及運用組織自有資源，先行自救與協助災後復原工作，除了可以減輕公部門的負擔外，最重要的是減低社區生命財產的損失與加速復原。

五華里張鴻銘表示，防災社區組織成員來自里內巡守隊員，全程參加輔導講習課程，期望透過組織的成立，及熟練的救災技能，提升社區救災能量，讓社區居民能安全、安心、安居於里內。

今天的演練內容包括地震應變、火災初期撲滅、成立災民收容所、物資補給、災民CPR、AED急救、關懷、災後復原等，各分組成員認真投入，掌握假想災情，熟捻操作救護器材，演練過程逼真。

陳奇正表示，五華里為三重區第5個推動自主型防災社區，前已成立並取得新北市政府防災社區認證分別為106年福民里、107年永盛里、108年大有里、109年永安里，期待市民能夠重視生活環境可能衍生災害，時時做好防災準備。