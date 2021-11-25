國立暨南大學獲贈U＋抑菌艙，師生防疫更健康。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

國立暨南國際大學，關心師生在疫情期間的健康，得知台達電公司有奈米紫外線新科技的抑菌艙，經接洽後獲得台達電以策略合作方式，無償提供「U＋抑菌艙」設置在圖書館供師生使用，也歡迎對新科技有興趣的民眾到校體驗。

台達電物聯網照明事業處處長王志賢表示，U＋抑菌艙採用日本Ushio獨家授權的Care222新光源技術，採222奈米的紫外線波長照射，能在安全規範下，以不傷人體的方式進行滅菌，人員通過抑菌艙時只需照射5秒鐘，即可消滅人體表面81％的COVID病毒，目前，桃園國際機場和多家醫療院所都已設置使用。

「U＋抑菌艙」設置在暨大圖書館大廳，學生表示，雖然進出各類場所，都會噴灑酒精消毒，但多局限於手部，無法進行全身滅菌，這台設備可以快速對全身進行滅菌，非常方便、也讓人有安全感。

暨大校長武東星表示，暨大注重防疫，尤其暨大的學生中，國際生比率占全國第一，雖然疫情趨緩，但防疫不可鬆懈；感謝台達電無償提供U＋抑菌艙，放置於校園內人流量最大的圖書館，可提供最大多數的師生零接觸、無殘留的抑菌工具，為國內外學子提供更安全的學習環境。

暨大科技學院設有應用材料及光電工程學系，圖書館這座U＋抑菌艙也是最佳的教學輔助工具，能夠讓學生了解科技產品，如何進入民眾的生活，並提供國人的防疫品質。武東星也歡迎想要認識和體驗這項新科技產品的民眾，可以利用閒暇時間到暨大校園走走，既可放鬆心情，又能增廣見聞。