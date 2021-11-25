「愛情的路上坎坷風雨多，心裡的苦能向誰訴說」國立金門大學浯洲書院邀請蔡秀娟、林佳慧2位心理師在《愛情兩難三部曲》課程中開講，幫助同學建立正確的愛情觀和感情處理能力，祝福大家在愛的路上與心儀對象歡喜走下去。

金大浯洲書院開辦愛情講座，不一樣的課程獲青年學子熱烈回響。（金大提供）

蔡秀娟、林佳慧2人是以「愛的罪惡感：為什麼拒絕對方這麼難」、「愛的斷捨離：愛得心好累卻又離不開」為題開講，並與金大青年學子在「愛的安全感：打造親密又獨立的愛情」工作坊中，分享正確的愛情觀和情感EQ的經營。

金大浯洲書院開辦愛情講座，祝福大家在愛的路上與心儀對象歡喜走下去。（金大提供）

蔡秀娟老師從心理學的角度剖析接受與拒絕愛情，包括如何正確傳達愛意和運用智慧道別、離開。林佳慧老師則透過遊戲、牌卡、互動等課程設計的工作坊，引導同學進行愛情探索及反思，增進自己在感情世界的因應能力。

金大校長陳建民和兼浯洲學院院長的副校長陳奇中指出，愛情是一生的必修學分，情竇初開的懵懂探索再正常不過，期待這些看似簡單，其實繁複的人生課程，可以幫助青年學子有規則、方法的進行自我認識與關係經營。